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Петербуржцы смогут добраться до Челябинска без светофоров по новой трассе М-12

Общая протяженность участка составила около 2,5 тысячи километров.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилисты смогут проехать от Петербурга до Челябинска — 2,5 тысячи километров — без единого светофора. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия нового участка скоростной трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом.

— Это завершение мощнейшего транспортного коридора «Запад-Восток». Теперь весь путь — с освещением, связью, заправками и комфортным движением, — подчеркнул Хуснуллин.

Участок длиной 275 км проходит через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область, сокращая время в пути от Казани до Екатеринбурга на шесть часов для легковых и на четыре часа для грузовых авто.

Трасса связала 1100 населенных пунктов, а ее инфраструктура рассчитана на 63 млн жителей 14 регионов. Максимальная скорость — 110 км/ч для легковушек и 90 км/ч для грузовиков. Проект М-12 — ключевое звено в развитии транзитного потенциала России.