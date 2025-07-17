В деревнях Башкирии появился долгожданный газ.

«Все началось с обращения одной из сельчанок — в соцсетях она попросила провести газ в Новую Отраду. Просьбу зафиксировали наши информсистемы — администрация района взяла обращение в работу. Сначала заказали проект межпоселкового газопровода до деревни, далее подали заявку в УКС РБ для включения в Реестр объектов и минсельхоз региона для участия в программе комплексного развития сельских территорий. Проект включили в республиканскую адресную инвестпрограмму», — прокомментировали в ЦУРе.