В деревнях Башкирии появился долгожданный газ.

Дома жителей деревень Новая Отрада, Новоямашево и Знаменка в Куюргазинском районе подключили к газу, информирует Центр управления Республикой Башкортостан. Известно, что вопрос решался более трех лет и находился на личном контроле Главы региона Радия Хабирова.
«Все началось с обращения одной из сельчанок — в соцсетях она попросила провести газ в Новую Отраду. Просьбу зафиксировали наши информсистемы — администрация района взяла обращение в работу. Сначала заказали проект межпоселкового газопровода до деревни, далее подали заявку в УКС РБ для включения в Реестр объектов и минсельхоз региона для участия в программе комплексного развития сельских территорий. Проект включили в республиканскую адресную инвестпрограмму», — прокомментировали в ЦУРе.
После конкурса определили застройщика объекта, и в мае 2025 года трубу провели до населенных пунктов. А 16 июля «голубое топливо» в населенных пунктах запустили.
Напомним, в Башкирии до конца года газ появится еще в 33 поселках.