Депутат Григорьев: никто не поддержит запрет праворульных автомобилей

Автомобили с фарами для левостороннего движения, которые не всегда можно заменить или перенастроить, завозили в Россию сотнями тысяч, оформляя на них липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), говорит эксперт. Если навести в этой отрасли порядок, такие машины не пройдут проверки, добавляет он. С другой стороны, праворульные автомобили эксплуатируются в основном на Дальнем Востоке людьми, которые ездят на них десятилетиями. Опыт у них есть, они знают, как с этим жить, указывает вице-президент НАС.