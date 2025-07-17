ЦБ уличил пермских бизнесменов в манипулировании активами

Перечисленные лица являлись участниками торгов на Мосбирже, они проводили операции на срочном и фондовом рынках. Эти операции касались фьючерсных контрактов на некоторые металлы, валюты, а также акции ВТБ, Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и других компаний. Участники торгов выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с ними в период с минимальной разницей во времени.