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ЦБ уличил пермских бизнесменов в манипулировании активами

Банк России направил в адрес лиц предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк обнаружил нарушение закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»,. Среди нарушителей — Владимир Матыцин, Олег Касимов, а также связанные с ними компании ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи» и ООО «ИнвестАльянс».

Перечисленные лица являлись участниками торгов на Мосбирже, они проводили операции на срочном и фондовом рынках. Эти операции касались фьючерсных контрактов на некоторые металлы, валюты, а также акции ВТБ, Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и других компаний. Участники торгов выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с ними в период с минимальной разницей во времени.

Банк России обращает внимание на недопустимость манипулирования рынком, в том числе совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договорённости следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок, — предупредили в пресс-службе Банка России.