В Омске назвали округа, где снизилась стоимость аренды квартир

По данным сервиса Яндекс Аренда, в Омске медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в июне 2025 года составила 24 тысячи рублей. За месяц медианная ставка увеличилась на 1,4%. В то же время предложение жилья на рынке сократилось на 10,3%, а число просмотров объявлений о сдаче недвижимости выросло на 5%.
Наиболее низкие медианные ставки аренды зафиксированы в Октябрьском (20,6 тысячи) и Ленинском (21,6 тысячи) округах. В то же время более высокобюджетные варианты жилья сдаются в Центральном округе, где медианная ставка составляет 25,5 тысячи рублей. Однако, и в этом округе можно найти более доступные варианты, например, съёмные студии в Советском округе сдаются от 18 тысяч рублей, однокомнатные квартиры — от 13 тысяч рублей, а двухкомнатные — от 22 тысяч рублей.
В течение месяца медианная ставка аренды увеличилась в Ленинском (+5%, до 21,6 тысячи), Центральном (+4,7%, до 25,5 тысячи) и Советском (+4,3%, до 24,8 тысячи) округах. В Октябрьском округе рост составил всего 0,5%, достигнув 20,6 тысячи рублей. Единственный округ, где наблюдалось снижение ставки, — Кировский, где она уменьшилась на 1%, до 24,5 тысячи рублей.
Влияние роста активности арендаторов на предложение жилья также очевидно. В условиях более высокой активности квартир с низким бюджетом арендаторы находят быстрее, в то время как более дорогие лоты остаются в предложении дольше. Снижение предложения было особенно заметным в Октябрьском округе, где оно сократилось на 19,2%, в Кировском — на 18,3%, в Ленинском — на 14,8%, в Центральном — на 12,7% и в Советском округе — на 5,1%.
Самым насыщенным по количеству предложений жилья в Омске в июне 2025 года стал Кировский округ, в котором было представлено 29% всех объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду. Далее следуют Советский округ (26,4%) и Центральный (25,5%) округа.