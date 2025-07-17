В Омске назвали округа, где снизилась стоимость аренды квартир

Влияние роста активности арендаторов на предложение жилья также очевидно. В условиях более высокой активности квартир с низким бюджетом арендаторы находят быстрее, в то время как более дорогие лоты остаются в предложении дольше. Снижение предложения было особенно заметным в Октябрьском округе, где оно сократилось на 19,2%, в Кировском — на 18,3%, в Ленинском — на 14,8%, в Центральном — на 12,7% и в Советском округе — на 5,1%.