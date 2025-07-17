Кишечную палочку нашли в продукции «Городецкой сыроварни»

Роскачество выявило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью, выпускаемом под брендом «Городецкая сыроварня», производство которого располагается в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество. Нарушения также обнаружены у других производителей — «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, Metro Chef и «ВкусВилл».