Кишечную палочку нашли в продукции «Городецкой сыроварни»

Роскачество выявило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью, выпускаемом под брендом «Городецкая сыроварня», производство которого располагается в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество. Нарушения также обнаружены у других производителей — «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, Metro Chef и «ВкусВилл».
Эксперты отметили, что наличие кишечной палочки говорит о нарушении санитарных норм. Кроме того, у «Городецкой сыроварни» не была указана плесень Geotrichum candidum, которая фактически присутствует в составе продукта. Это считается нарушением правил маркировки.
Уточняется, что после получения результатов «Городецкая сыроварня» провела санитарную обработку помещений, усилила производственный контроль и изменила моющие средства. Продукция из партии с нарушениями была утилизирована одной из крупных торговых сетей Нижнего Новгорода, которая также запросила у производителя пояснения и новые лабораторные исследования.
В целом ни в одном из исследованных образцов не обнаружено фальсификатов или опасных добавок, однако ни один из сыров не соответствует стандарту качества Роскачества.