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Известное в Нижнем Новгороде кафе «Князь» снесут по решению суда

Арбитражный суд Нижегородской области постановил снести здание кафе «Князь», расположенного в Ленинском районе на улице Удмуртской, 2Б. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в администрации столицы Приволжья.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Поводом для судебного разбирательства стало требование мэрии признать объект самовольной постройкой.

После изучения материалов и доводов сторон суд признал здание кафе самовольно возведенным и обязал предпринимателя Князяна К. А. демонтировать его.

В администрации подчеркнули, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Кроме того, 17 июля арбитражный суд рассмотрит аналогичное дело в отношении соседнего кафе «Алые Паруса», расположенного по адресу: улица Удмуртская, 2А. По мнению городской администрации, здание также было построено без необходимых разрешений. Владельцем этого объекта является В. Маргарян.

Отметим, что в начале июля у кафе «Князь» сильным порывом ветра сорвало крышу. Обломки упали на несколько машин, находившихся на проезжей части.