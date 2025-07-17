Известное в Нижнем Новгороде кафе «Князь» снесут по решению суда

Кроме того, 17 июля арбитражный суд рассмотрит аналогичное дело в отношении соседнего кафе «Алые Паруса», расположенного по адресу: улица Удмуртская, 2А. По мнению городской администрации, здание также было построено без необходимых разрешений. Владельцем этого объекта является В. Маргарян.