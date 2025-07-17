Краевая прокуратура вмешалась в ситуацию с уплотнительной застройкой во Владивостоке

Публикации в СМИ и социальных сетях о несогласии местных жителей с проектом дальнейшей уплотнительной застройки микрорайона привлекли внимание надзорного ведомства. Проект предусматривает общественное обсуждение, оно длится с 11 по 17 июля, но активисты утверждают, что обсуждениям препятствуют: объявления о них срывают с досок объявлений в подъездах, а сама процедура осложнена необходимостью голосовать за или против проекта через сайт, вводить при голосовании паспортные данные, что пугает пенсионеров и других неуверенных пользователей.
Сообщается даже о попытках подкупа со стороны неизвестных граждан, которые, судя по записям с домовых камер видеонаблюдения, и срывали объявления об общественных обсуждениях. Якобы неизвестные мужчины предлагали по 3 тысячи рублей тем, кто проголосует за проект — мол, нужно прийти в указанный офис, где сотрудницы выполнят за человека сложную процедуру голосования при предъявлении паспорта. Предложения об одобрении проекта планировки территории за вознаграждение распространялись и в домовых чатах.
Краевая прокуратура проверит законность постановления главы администрации Владивостока о проведении общественного обсуждения, а также процедуру его проведения. Повышенное внимание будет уделено оценке необходимости обустройства инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий проживания в этом районе (стык улиц Толстого, Шилкинской и проспекта Красного Знамени). Ведомство держит ситуацию на особом контроле.