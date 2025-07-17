Краевая прокуратура вмешалась в ситуацию с уплотнительной застройкой во Владивостоке

Публикации в СМИ и социальных сетях о несогласии местных жителей с проектом дальнейшей уплотнительной застройки микрорайона привлекли внимание надзорного ведомства. Проект предусматривает общественное обсуждение, оно длится с 11 по 17 июля, но активисты утверждают, что обсуждениям препятствуют: объявления о них срывают с досок объявлений в подъездах, а сама процедура осложнена необходимостью голосовать за или против проекта через сайт, вводить при голосовании паспортные данные, что пугает пенсионеров и других неуверенных пользователей.