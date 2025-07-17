В Калининград привезли опасные цветы

В ходе проверки были осмотрены партии срезанных цветов общим количеством 400 тысяч штук, поступивших из Литвы и Германии.
В результате фитосанитарного контроля обнаружены опасные карантинные вредители в нескольких партиях цветочной продукции. Так, в цветах из Израиля выявлены табачная белокрылка в 40 срезах эустомы и западный цветочный трипс в 50 срезах гипсофилы. В цветочной продукции из Нидерландов (гвоздика, хризантемы, оксипеталум, зантедеския и морозник) обнаружен западный цветочный трипс в 310 срезах.
Лабораторные исследования, проведённые специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие опасных вредителей во всех выявленных случаях.
Для предотвращения распространения карантинных объектов на территории России, по заявлению собственников, будет осуществлено уничтожение всей заражённой продукции под строгим контролем Россельхознадзора.