В Калининград привезли опасные цветы

В результате фитосанитарного контроля обнаружены опасные карантинные вредители в нескольких партиях цветочной продукции. Так, в цветах из Израиля выявлены табачная белокрылка в 40 срезах эустомы и западный цветочный трипс в 50 срезах гипсофилы. В цветочной продукции из Нидерландов (гвоздика, хризантемы, оксипеталум, зантедеския и морозник) обнаружен западный цветочный трипс в 310 срезах.