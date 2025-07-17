В 2025 году в Казахстане планируют произвести более 147 тысяч автомобилей

В 2025 году в Казахстане планируется произвести 147 824 автомобилей, сообщает Primeminister.kz.
Автомобилестроение занимает порядка 41% от объема машиностроения. Сегодня в стране работают два автозавода, выпускающих бренды JAC, Chevrolet, KIA, Lada, Jetour, Hongqi, Skoda, Hyundai и Genesis.
В этом году в Казахстане будут введены в строй еще два новых предприятия — мультибрендовый завод в Алматы и завод KIA в Костанае. В Алматы планируется выпуск автомобилей таких брендов, как CHANGAN, Haval и CHERY.
«Благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей в стране значительно увеличится объем производства автомобилей, собираемых по мелкоузловой технологии, что позволит расширить модельный ряд и укрепить позиции отечественного автопрома», — отметил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.
В 2025 году в Казахстане планируется произвести 147 824 автомобилей.
«Однако, как отметил вице-министр, у отрасли есть все предпосылки для превышения этого показателя. Дополнительный рост возможен при оптимизации процессов, связанных с выдачей сертификатов для отечественных товаропроизводителей», — отметили в правительстве.
Вице-премьер Серик Жумангарин поручил министерству торговли и интеграции принять меры для оперативной выдачи необходимой разрешительной документации, что позволит своевременно запустить серийное производство новых моделей и обеспечить загрузку мощностей.