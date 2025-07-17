В Новосибирске начали ремонтировать пешеходные мосты на Бердском шоссе

На мосту у остановки «Таловая» ведутся подготовительные работы, а на «Прибрежном переулке» уже началась пескоструйная очистка пролета. В рамках ремонта запланировано комплексное обновление конструкций, включающее очистку опор от старой краски и нанесение нового защитного покрытия, замену колясочного спуска, восстановление ступеней и площадок, установку новых перил, устройство противоскользящего покрытия на лестничных сходах, ремонт плит, обновление поручней и антикоррозийную обработку металлоконструкций.