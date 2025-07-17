В Новосибирске начали ремонтировать пешеходные мосты на Бердском шоссе

В Новосибирске начались работы по ремонту двух пешеходных мостов на Бердском шоссе, расположенных у остановок «Таловая» и «Прибрежный переулок», сообщили в мэрии областного центра.
Эти меры являются частью программы по модернизации транспортной инфраструктуры города, направленной на повышение безопасности и комфорта пешеходов.
На мосту у остановки «Таловая» ведутся подготовительные работы, а на «Прибрежном переулке» уже началась пескоструйная очистка пролета. В рамках ремонта запланировано комплексное обновление конструкций, включающее очистку опор от старой краски и нанесение нового защитного покрытия, замену колясочного спуска, восстановление ступеней и площадок, установку новых перил, устройство противоскользящего покрытия на лестничных сходах, ремонт плит, обновление поручней и антикоррозийную обработку металлоконструкций.
Также будет покраска пролетных строений, заменено остекление светопрозрачного ограждения на поликарбонат, смонтированы новые светильники и камеры видеонаблюдения, а также устройство ходового трапа.
Оба объекта планируется полностью отремонтировать до конца 2025 года.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске на Петухова заработал временный объезд на время ремонта моста.