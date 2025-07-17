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В Самарской области представили новую территориальную схему обращения с отходами

В Самарской области хотят построить новые мусорные полигоны.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области подготовили новую территориальную схему обращения с отходами. Ожидается, что она исправит ошибки прошлых лет. Документ подготовило минприроды региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

«Учтены соответствующие действительности данные по объемам отходообразования в регионе, отражена информация о местах накопления твердых коммунальных отходов и исключены “серые” зоны, которые раньше не обслуживались», — рассказали в пресс-службе.

Так, в новой схеме учли территории, которых в предыдущей версии не было, в том числе места рекреаций, например, остров Поджабный. Власти хотят создать эффективную логистику для обработки большего объема отходов.

Предусмотрены новые объекты — строительство семи высокотехнологичных комплексов обращения с отходами и модернизация одного действующего. Их намерены возвести в рамках концессионных соглашений в ближайшие пять лет.

Перспективные комплексы по переработке отходов «Самара» и «Тольятти» подходят под размещение новых полигонов. Но место могут изменить по итогам предпроектных изысканий. Каждый житель региона может ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания до 12 августа.