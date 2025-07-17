В Самарской области представили новую территориальную схему обращения с отходами

Перспективные комплексы по переработке отходов «Самара» и «Тольятти» подходят под размещение новых полигонов. Но место могут изменить по итогам предпроектных изысканий. Каждый житель региона может ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания до 12 августа.