В Самарской области представили новую территориальную схему обращения с отходами

В Самарской области подготовили новую территориальную схему обращения с отходами. Ожидается, что она исправит ошибки прошлых лет. Документ подготовило минприроды региона. Об этом сообщили в областном правительстве.
«Учтены соответствующие действительности данные по объемам отходообразования в регионе, отражена информация о местах накопления твердых коммунальных отходов и исключены “серые” зоны, которые раньше не обслуживались», — рассказали в пресс-службе.
Так, в новой схеме учли территории, которых в предыдущей версии не было, в том числе места рекреаций, например, остров Поджабный. Власти хотят создать эффективную логистику для обработки большего объема отходов.
Предусмотрены новые объекты — строительство семи высокотехнологичных комплексов обращения с отходами и модернизация одного действующего. Их намерены возвести в рамках концессионных соглашений в ближайшие пять лет.
Перспективные комплексы по переработке отходов «Самара» и «Тольятти» подходят под размещение новых полигонов. Но место могут изменить по итогам предпроектных изысканий. Каждый житель региона может ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания до 12 августа.