В Башкирии названы причины завышения платы за электричество на ОДН.

Среди таких причин — несвоевременная или некорректная передача жильцами показаний индивидуальных приборов, а также отсутствие регулярных обходов ресурсоснабжающих организаций для сверки показаний индивидуальных счетчиков. Свою роль играют несанкционированные вмешательства в общедомовые приборы учета и сторонние подключения.