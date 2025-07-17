В Башкирии названы причины завышения платы за электричество на ОДН.

Госжилинспекция Башкирии назвала основные причины завышения платы жителей за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды.
Среди таких причин — несвоевременная или некорректная передача жильцами показаний индивидуальных приборов, а также отсутствие регулярных обходов ресурсоснабжающих организаций для сверки показаний индивидуальных счетчиков. Свою роль играют несанкционированные вмешательства в общедомовые приборы учета и сторонние подключения.
По данным госжилинспекции, на сегодняшний день проверено 707 многоквартирных домов, ошибки в начислениях выявлены и устранены.