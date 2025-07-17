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В Башкирии названы причины завышения платы за электричество на ОДН

В Башкирии названы причины завышения платы за электричество на ОДН.

Источник: Башинформ

Госжилинспекция Башкирии назвала основные причины завышения платы жителей за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды.

Среди таких причин — несвоевременная или некорректная передача жильцами показаний индивидуальных приборов, а также отсутствие регулярных обходов ресурсоснабжающих организаций для сверки показаний индивидуальных счетчиков. Свою роль играют несанкционированные вмешательства в общедомовые приборы учета и сторонние подключения.

По данным госжилинспекции, на сегодняшний день проверено 707 многоквартирных домов, ошибки в начислениях выявлены и устранены.