В Узбекистане значительно вырос спрос на бухгалтерские услуги — статистика

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане значительно вырос спрос на услуги бухгалтеров, сообщает Национальный комитет по статистике.
По данным статведомства, за январь — май этого года объем оказанных рыночных услуг в области права и бухгалтерского учета достиг 1 056,5 млрд сумов.
«Этот показатель по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, возрос на 15,4%, или на 257,5 млрд сумов», — говорится в сообщении.
Объем услуг в области составления счетов, бухучета и финансовой ревизии (аудита), а также консультационных услуг в области налогообложения зафиксирован на уровне 738,2 млрд сум, или 69,9% от общего объема услуг в области права и бухгалтерского учета.