Самарские аграрии отправили на экспорт 180 тыс. тонн продукции в 2025 году

За первые шесть месяцев 2025 года объём экспорта самарской сельхозпродукции составил почти 180 тысяч тонн. Товары из Самарской области отправились в 45 стран мира, среди которых — страны Ближнего Востока, Средней Азии, Китай и Беларусь.