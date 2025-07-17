Самарские аграрии отправили на экспорт 180 тыс. тонн продукции в 2025 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области провело рабочее совещание с представителями ФГБУ «Агроэкспорт».
Встреча была посвящена развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в рамках одноимённого проекта.
За первые шесть месяцев 2025 года объём экспорта самарской сельхозпродукции составил почти 180 тысяч тонн.
Товары из Самарской области отправились в 45 стран мира, среди которых — страны Ближнего Востока, Средней Азии, Китай и Беларусь.
На долю масложировой отрасли пришлось более половины всего объёма — это один из ключевых экспортных направлений региона.
В ходе встречи обсуждали текущие показатели, перспективы сотрудничества с федеральным центром поддержки экспорта и инструменты развития внешнеэкономической деятельности.
Представители «Агроэкспорта» рассказали о возможностях участия в международных выставках, деловых миссиях и других мероприятиях, которые помогают производителям находить новых партнёров за рубежом.
Особое внимание уделили цифровому сервису «Персональный помощник по экспорту», который позволяет предпринимателям быстро получать консультации по логистике, сертификации, таможенному оформлению и другим важным вопросам.
Это удобный ресурс для тех, кто хочет выйти на внешние рынки, но не знает, с чего начать.
Также было объявлено о планируемом проведении регионального часа с сельхозатташе — формата прямого диалога между самарскими производителями и представителями Минсельхоза России, работающими за границей.
Такие встречи помогут лучше понять требования иностранных рынков и установить контакты с потенциальными партнёрами.
В 2024 году несколько предприятий региона уже воспользовались господдержкой и разместили свою продукцию в демонстрационных павильонах Турции, Вьетнама, Египта, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. Среди них — ООО «МИБАО», ООО «НАДО», ООО «ЖВЗ» и ООО «КФ “СЛАСТИ”».
Напомним, задача по активному развитию экспорта была поставлена губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. По его словам, развитие международных поставок — один из приоритетов региона на ближайшие годы.
Проект «Экспорт продукции АПК» является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и играет важную роль в укреплении экономики региона и продвижении самарской продукции за рубежом.
Ранее «МК в Самаре» рассказал о том, что Вячеслав Федорищев подвел итоги визита в регион главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.
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