Свердловские власти анонсировали новую особую экономическую зону

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на медиафоруме рассказал о том, что в регионе могут создать новую особую экономическую зону. Такое решение вызвано тем, что региону нужны новые инвестиции.
— У нас несколько площадок в Салде, Екатеринбурге и Сысерти. Думаю, что мы будем формировать еще одну площадку, чтобы с этим статусом привлекать инвесторов. Инвестиции нам нужны как воздух. Это наша экономика, это наша основа и наша база для решения любых социальных задач, — говорит Денис Паслер.
Он подчеркнул, что уже пять предприятий находятся в работе. Также глава региона заявил о скором заполнении резидентами особой экономической зоны «Титановая долина».