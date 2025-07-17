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Свердловские власти анонсировали новую особую экономическую зону

На Урале «Титановая долина» пополнится пятью резидентами.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на медиафоруме рассказал о том, что в регионе могут создать новую особую экономическую зону. Такое решение вызвано тем, что региону нужны новые инвестиции.

— У нас несколько площадок в Салде, Екатеринбурге и Сысерти. Думаю, что мы будем формировать еще одну площадку, чтобы с этим статусом привлекать инвесторов. Инвестиции нам нужны как воздух. Это наша экономика, это наша основа и наша база для решения любых социальных задач, — говорит Денис Паслер.

Он подчеркнул, что уже пять предприятий находятся в работе. Также глава региона заявил о скором заполнении резидентами особой экономической зоны «Титановая долина».