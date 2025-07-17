Свердловские власти анонсировали новую особую экономическую зону

— У нас несколько площадок в Салде, Екатеринбурге и Сысерти. Думаю, что мы будем формировать еще одну площадку, чтобы с этим статусом привлекать инвесторов. Инвестиции нам нужны как воздух. Это наша экономика, это наша основа и наша база для решения любых социальных задач, — говорит Денис Паслер.