В Воронеже увеличили стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей

Заявки на повышение тарифов поступили в минтарифов в апреле 2025 года от администрации Воронежа и регионального министерства промышленности и транспорта. Основным фактором подорожания в областном правительстве называли стоимость горюче-смазочных материалов, которые с момента прошлого повышения выросли в цене на 40%. Другие причины — рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.