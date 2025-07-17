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В Воронеже увеличили стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей

Министерство тарифного регулирования Воронежской области утвердило итоговые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщили в ведомстве. Его стоимость составит от 25 ₽ до 40 ₽ в зависимости от формы оплаты и маршрута.

Источник: Коммерсантъ

Стоимость проезда в Воронеже будет равняться 37 ₽ при безналичном расчете и 40 ₽ наличными (ранее 31 и 33 ₽), для межмуниципального транспорта — 25 ₽ и 27 ₽ соответственно. Стоимость одного километра межмуниципальных перевозок увеличится до 3,4 ₽

В Воронеже стоимость проезда изменится 21 июля, а в области — 11 августа.

Заявки на повышение тарифов поступили в минтарифов в апреле 2025 года от администрации Воронежа и регионального министерства промышленности и транспорта. Основным фактором подорожания в областном правительстве называли стоимость горюче-смазочных материалов, которые с момента прошлого повышения выросли в цене на 40%. Другие причины — рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.