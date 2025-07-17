В Челябинске теплоснабжающая компания получила штраф за слишком низкие тарифы

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, теплоснабжающая компания не вела обязательный раздельный учет доходов и расходов, вовремя не сообщала в интернете об изменениях тарифа, а вдобавок как занижала, так и завышала тариф на тепловую энергию.