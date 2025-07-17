В Челябинске теплоснабжающая компания получила штраф за слишком низкие тарифы

В Челябинске компанию «Теплосбыт» уличили сразу в нескольких нарушениях. Проблемы обнаружили во время прокурорской проверки.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, теплоснабжающая компания не вела обязательный раздельный учет доходов и расходов, вовремя не сообщала в интернете об изменениях тарифа, а вдобавок как занижала, так и завышала тариф на тепловую энергию.
После проверки нарушения в фирме устранили. Но региональное министерство тарифного регулирования все равно выписало за них штраф в 100 тыс. рублей.