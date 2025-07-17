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В Челябинске теплоснабжающая компания получила штраф за слишком низкие тарифы

В Челябинске теплоснабжающую компанию оштрафовали одновременно за занижение и за завышение тарифов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске компанию «Теплосбыт» уличили сразу в нескольких нарушениях. Проблемы обнаружили во время прокурорской проверки.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, теплоснабжающая компания не вела обязательный раздельный учет доходов и расходов, вовремя не сообщала в интернете об изменениях тарифа, а вдобавок как занижала, так и завышала тариф на тепловую энергию.

После проверки нарушения в фирме устранили. Но региональное министерство тарифного регулирования все равно выписало за них штраф в 100 тыс. рублей.