В Пермском крае стартовал агрофорум «Прикамский Агрофест»

Сегодня, 17 июля, в поселке Ферма Пермского муниципального округа открылся двухдневный форум-выставка «Прикамский Агрофест». Мероприятие проходит на территории конно-спортивного комплекса по адресу улица Заводская, 3/1. Об этом собщили в пресс-службе краевого правительства.
Центральная тема форума в этом году — повышение производственной эффективности в АПК. В рамках деловой программы планируются обсуждения современных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Особое внимание уделят биоэкономике, ИТ-решениям и продвижению сельхозпродукции.
Гости форума также смогут посетить выставку племенных животных. В ней участвуют 25 хозяйств из 14 районов региона. Представлены 70 голов крупного рогатого скота — породы голштинская, герефордская и абердин-ангусская.
Кроме деловой части, для зрителей подготовлены соревнования и мероприятия. В их числе — Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в категории «Механизатор» и региональный этап марафона «Земля спорта», где более десяти муниципалитетов борются за выход в федеральный финал. Также пройдет форум сельской молодежи, приуроченный к статусу Перми как Молодежной столицы России — 2025. Там обсудят, как молодежи развиваться и строить карьеру в сельской местности.