В Пермском крае стартовал агрофорум «Прикамский Агрофест»

Кроме деловой части, для зрителей подготовлены соревнования и мероприятия. В их числе — Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в категории «Механизатор» и региональный этап марафона «Земля спорта», где более десяти муниципалитетов борются за выход в федеральный финал. Также пройдет форум сельской молодежи, приуроченный к статусу Перми как Молодежной столицы России — 2025. Там обсудят, как молодежи развиваться и строить карьеру в сельской местности.