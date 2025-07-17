«От 115 рублей». Власти Минска назвали сумму собрать ребенка в школу в 2025 году

Резюмируя, Макарская сказала, что уже сейчас в универмагах Минска представлено свыше 48 тысяч единиц швейных товаров белорусского производства, свыше 5,5 тысячи единиц обуви, трикотажных изделий примерно 11 тысяч единиц, галантерейных товаров — более 1,8 тысячи. И добавила, что поставки продолжаются, потому что пиковый рост спроса ожидают в августе.