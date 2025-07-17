«От 115 рублей». Власти Минска назвали сумму собрать ребенка в школу в 2025 году

Власти сказали, сколько будет стоить собрать ребенка в школу в Минске к 1 сентября 2025. Об этом начальник отдела развития торговли и услуг «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская рассказала на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, по подсчетам властей, в Минске набор школьных принадлежностей для младших школьников будет стоить в диапазоне 119 — 363 белорусских рублей, для учеников старших классов — от 115 до 500 белрублей.
Купить одежду школьнику 1 — 4 классов по ценам представленным в ассортименте минской торговли можно за 69 — 213 белрублей, старшеклассника одеть в школу стоит от 135 до 283 белрублей.
Чиновница назвала цены и на отдельные предметы одежды. Например, сообщила, что купить сарафан для девочки в 1 — 4 класс можно от 33 до 98 белрублей, а самая дорогая блуза стоит 101 белрубль. Девочке-подростку сарафаны сарафан можно купить за 42 — 109 белрублей, блузу — 21 — 119 белрублей.
Спортивные костюмы для мальчиков и девочек минимально стоят 41 белрубль, а максимально 131 белрубль. Полуботинки и туфли для мальчиков продают за 79 — 173 белрубля, а для девочек — 55 — 184 белрублей.
— Это цены без скидок и акций, — обратила внимание чиновница.
Купить школьный рюкзак в столичном универмаге предлагают по ценам от 65 до 244 белрублей.
Резюмируя, Макарская сказала, что уже сейчас в универмагах Минска представлено свыше 48 тысяч единиц швейных товаров белорусского производства, свыше 5,5 тысячи единиц обуви, трикотажных изделий примерно 11 тысяч единиц, галантерейных товаров — более 1,8 тысячи. И добавила, что поставки продолжаются, потому что пиковый рост спроса ожидают в августе.
До этого минская торговля сказала, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году.
А еще, например, МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей.