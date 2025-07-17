Троллейбусный парк Екатеринбурга будет полностью обновлен к 2026 году

В рамках пресс-конференции Денис Паслер позитивно оценил внедрение брутто-контрактов. «Это не просто переход на новую систему, это деньги, которые направляются и на ремонт и приведение в порядок баз, где транспорт у нас хранится, на повышение заработной платы, для повышения престижа профессии и с поднятием зарплаты, с привлечением, конечно же, специалистов», — рассказал глава региона.