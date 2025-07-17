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Власти Екатеринбурга прокомментировали демонтаж киосков по продаже мороженого

Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко заявил, что городской рынок мороженого находится в сбалансированном состоянии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, свое заявление он сделал после встречи на производственной площадке «Хладокомбината № 3».

Источник: Коммерсантъ

«У нас в Екатеринбурге порядка 3,5 тыс. точек, где продается мороженое. Это 2,5 тыс. продовольственных магазинов, 104 торговых центра, где есть как отдельные островки по продаже, так и магазины. Есть кафе и рестораны. То есть доступность мороженного на сегодняшний день колоссальная», — подчеркнул господин Ноженко.

Ранее компании «Русский Холодъ» и «Хладокомбинат № 3» сообщили, что все их киоски по продаже мороженого (около 60 точек) в Екатеринбурге находятся в процессе ликвидации.

Дмитрий Ноженко пояснил, что «Хладокомбината № 3» имеет широчайший рынок сбыта, в который входит и Екатеринбург, и другие города России, а также Китай, Казахстан, Азербайджан и другие страны.

«Говоря в целом о ситуации с киосками, необходимо отметить, что, к сожалению, те места и объекты, которые нам достались с 90-х годов, во многих случаях не соответствуют требованиям безопасности», — добавил господин Ноженко.

Напомним, в рамках реформы нестационарных торговых объектов (НТО) в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируют убрать более 1,3 тыс. киосков. Новые правила, принятые городской думой в 2024 году, предполагают, что места для размещения киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за них вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов для разных мест установки. Средства, полученные в ходе процедуры, поступят в городской бюджет.

В пресс-службе городской администрации добавили, что схема размещения киосков подвижна и постоянно находится в процессе доработки, поэтому в ней могут появляться новые варианты для них.