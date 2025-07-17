Власти Екатеринбурга прокомментировали демонтаж киосков по продаже мороженого

Напомним, в рамках реформы нестационарных торговых объектов (НТО) в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируют убрать более 1,3 тыс. киосков. Новые правила, принятые городской думой в 2024 году, предполагают, что места для размещения киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за них вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов для разных мест установки. Средства, полученные в ходе процедуры, поступят в городской бюджет.