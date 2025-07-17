Омская РЭК проверила, как изменились тарифы за коммуналку

За первую половину 2025 года РЭК превышений роста платы омичей за коммунальные услуги сверх установленных ограничений не выявлено. В региональной энергетической комиссии пояснили, что действующие рамки удается соблюдать в том числе за счет действия льготных тарифов. В первом полугодии 2025 года их действовало в Омской области порядка 360. С 1 июля — 354.