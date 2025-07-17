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Повысить тариф на тепло предложили в Кызылорде

Государственное коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» опубликовало в базе «Монополист» заявку на повышение тарифов на производство и теплоснабжение в 2025 году на 24,5%. Монополист объясняет необходимость повышения ростом цен на газ и размера заработных плат персонала.

Источник: Ktez.kz

«На основании вышеизложенного и во исполнение требований закона, просит изменить утвержденные тарифы 2025−2026 годов на регулируемые услуги по тепловой энергии утвердить уровень тарифов за 1 Гкал (без учета НДС): на 2025 год в размере 10075,57 тенге с увеличением на 24,52%; на 2026 год в размере 11089,55 тенге с увеличением на 36,14%», — говорится в пояснительной записке к предлагаемому изменению тарифов на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Кызылординской области на 2025 год утвердил тариф в 8091,45 тенге за Гкал. В 2021 году регулятор утвердил тарифы компании на 2021−2026 годы. Основной деятельностью «Кызылордатеплоэлектроцентра» является обеспечение теплом областного центра — Кызылорды.

Компания отмечает, что с 1 июля 2025 года тариф на газ для производства тепловой энергии для населения повысили до 23986,01 тенге за 1 тыс. кубометров (до этого 18 тыс. тенге за 1 тыс. кубометров), для юридических лиц — до 27306,41 тенге (до этого 20,5 тыс. тенге за 1 тыс. кубометров).

Кроме того, «Кызылордатеплоэлектроцентр» корректирует размер заработной платы работников до среднего в отрасли по официальной статистике за четвертый квартал 2024 года — 305 тыс. тенге в месяц. Все эти дополнительные расходы компания закладывает в новые тарифы. Регулятор пока не принял решения по заявке «Кызылордатеплоэлектроцентра».

«Кызылордатеплоэлектроцентр» получил в 2023 году 6 млрд тенге выручки по сравнению с 6,9 млрд тенге в 2022 году и 148,4 млн тенге прибыли (80,2 млн тенге в 2022 году). Учредителем компании является акимат Кызылординской области.