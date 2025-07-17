Повысить тариф на тепло предложили в Кызылорде

«На основании вышеизложенного и во исполнение требований закона, просит изменить утвержденные тарифы 2025−2026 годов на регулируемые услуги по тепловой энергии утвердить уровень тарифов за 1 Гкал (без учета НДС): на 2025 год в размере 10075,57 тенге с увеличением на 24,52%; на 2026 год в размере 11089,55 тенге с увеличением на 36,14%», — говорится в пояснительной записке к предлагаемому изменению тарифов на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.