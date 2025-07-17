Минобр Новосибирска не признал вину в срыве строительства шести школ

Новосибирское министерство образования отказалось признавать нарушения в срыве сроков строительства шести школ по концессионным соглашениям. В ведомстве заявили, что все документы соответствуют федеральному законодательству, сообщает «Федерал Пресс».
УФАС по Новосибирской области обвинило региональный Минобр в изменении проектной документации и невыполнении обязательств. На строительство объектов было выделено 3,1 млрд рублей, однако школы так и не были достроены, а в 2025 году их пришлось демонтировать.
В министерстве пояснили, что корректировки проектов получили положительное заключение госэкспертизы и были необходимы для соответствия нормативным требованиям. Изменения касались оснащения помещений, включая отказ от бассейнов и упрощение медицинского оборудования.
Антимонопольная служба усмотрела в этих действиях признаки сговора, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально строительство школ планировалось завершить весной 2023 года, но сроки неоднократно переносились.