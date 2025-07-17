Более 400 незаконных ларьков снесли в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска демонтировали незаконные торговые объекты. За последние месяцы в городе уже снесено 475 ларьков, сообщает пресс-служба мэрии.
На улице Трикотажной, 49/1 убрали нестационарный торговый павильон, который предприниматель должен был ликвидировать еще в 2023 году. Заместитель главы администрации Дзержинского района Татьяна Ефименко пояснила, что в 2024 году комиссия составила акт о самовольной постройке и приняла решение о демонтаже.
Еще один объект демонтировали на улице Адриена Лежена, 5 — там аренда была расторгнута весной, но владельцы продолжили торговлю. Все снесенные конструкции вывозят на стоянку на улицу Полякова, где их можно забрать после подтверждения права собственности и оплаты расходов.
С начала года в Новосибирске убрали уже 475 незаконных ларьков, еще 500 ожидают демонтажа. Для сравнения, за весь 2024 год было снесено 305 объектов.