Более 400 незаконных ларьков снесли в Новосибирске

Еще один объект демонтировали на улице Адриена Лежена, 5 — там аренда была расторгнута весной, но владельцы продолжили торговлю. Все снесенные конструкции вывозят на стоянку на улицу Полякова, где их можно забрать после подтверждения права собственности и оплаты расходов.