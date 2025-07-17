Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов

Представитель Минсельхозпрода уточнила, что в прошлом году белорусскими предприятиями было выпущено 300 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий на продажу внутри Беларуси и на экспорт. И также чиновница уточнила, какой хлеб больше всего любят белорусы.