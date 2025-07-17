Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия назвали любимый хлеб белорусов, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам замначальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпроде Ирины Баранцевич, в Беларуси производят примерно 2000 наименований хлебобулочных изделий.
Представитель Минсельхозпрода уточнила, что в прошлом году белорусскими предприятиями было выпущено 300 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий на продажу внутри Беларуси и на экспорт. И также чиновница уточнила, какой хлеб больше всего любят белорусы.
— Белорусы любят темный ржаной хлеб — ржано-пшеничные сорта. А российские потребители предпочитают белый хлеб, пшеничные виды, — прокомментировала она.
В структуре производства хлебобулочных изделий хлебу отдано 70%. При этом 90% этого объема являются либо ржаными изделиями, либо хлебом с использованием ржаной муки, которая более полезна за счет витаминов и клетчатки.
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