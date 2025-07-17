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Волгоградцы стали чаще ездить на электричках

Пассажиропоток на пригородных поездах вырос на 3,4%

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы стали чаще пользоваться электричками. Об этом говорит статистика, которой поделились в пресс-службе Приволжской железной дороги. За первые полгода 2025-го пригородные поезда перевезли более 1,9 млн пассажиров, и это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Статистика умалчивает, с чем это связано: стали ли волгоградцы потихоньку пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или автобусные маршруты стали менее удобными, чем поезд. Как отмечают в компании, самое большое число пассажиров на электричке Шпалопропитка — Волгоград-1, а также в поездах до Котельниково, Суровикино и Арчеды.