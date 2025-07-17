Волгоградцы стали чаще ездить на электричках

Статистика умалчивает, с чем это связано: стали ли волгоградцы потихоньку пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или автобусные маршруты стали менее удобными, чем поезд. Как отмечают в компании, самое большое число пассажиров на электричке Шпалопропитка — Волгоград-1, а также в поездах до Котельниково, Суровикино и Арчеды.