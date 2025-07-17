ООО «Компаньон-Самара» требует признать «ЭкоСтройРесурс» банкротом

Компания «Компаньон-Самара» подала заявление о банкротстве бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области. Документ поступил в Арбитражный суд 16 июля 2025 года. Пока материалы дела на сайте суда не опубликованы.
Согласно информации из системы «Контур. Фокус», учредителями «Компаньон-Самара» являются Татьяна Бухал (руководитель) и Виктория Денисова. Организация продолжает работать и зарегистрирована в качестве действующего юридического лица. В числе основных направлений — сбор и утилизация как опасных, так и неопасных отходов.
Также фирма занимается строительными работами в сфере инженерных коммуникаций, сносом и демонтажем зданий, пишет 63.RU. Рассмотрением дела займётся арбитражный судья Ирина Белоконева, следует из открытых данных.
Ранее, в апреле 2025 года, «Компаньон-Самара» через суд взыскал с компании «ЭкоСтройРесурс» более 9,2 млн рублей. Эта сумма включает основную задолженность по договору на обработку ТКО, проценты за задержку оплаты, а также компенсацию, рассчитанную по ключевой ставке Центробанка РФ. Решение опубликовано на портале Арбитражного суда Самарской области.
Кроме того, в марте 2025 года губернатор Самарской области заявил, что «ЭкоСтройРесурс» незаконно обогатилась на сумму 2,1 млрд рублей. Представители компании в ответ заявили о готовности к проверкам и судебным разбирательствам.
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