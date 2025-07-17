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В Искитиме закрыли мусорный полигон

С 9 июля мусорный полигон в Искитиме прекратил прием отходов.

Все отходы временно перенаправляются на свалку в Бердске.

Деятельность полигона была приостановлена по следующим причинам:

Проверка Роспотребнадзора;Приостановка деятельности ООО «Прогресс» (7 июля);Необходимость подтверждения лицензии (хотя сама лицензия является бессрочной).

Руководство предприятия сообщило, что возможное закрытие — до конца 2025 года по заявлению директора Игоря Шейна, а планируемое закрытие — 2026−2027 годы — по данным администрации.

Полигон находится в сложном положении из-за: исчерпания производственных мощностей, высоких затрат на содержание и использования устаревшей техники.

Текущая ситуация характеризуется следующими особенностями: отсутствие возможности расширения существующего полигона, отсутствие новых площадок в районе.

Мусорный полигон в Искитиме функционирует с 1989 года. За время работы объект исчерпал свои ресурсы и требует закрытия для последующей рекультивации территории.