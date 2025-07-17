В Искитиме закрыли мусорный полигон

Все отходы временно перенаправляются на свалку в Бердске.
Деятельность полигона была приостановлена по следующим причинам:
Проверка Роспотребнадзора;Приостановка деятельности ООО «Прогресс» (7 июля);Необходимость подтверждения лицензии (хотя сама лицензия является бессрочной).
Руководство предприятия сообщило, что возможное закрытие — до конца 2025 года по заявлению директора Игоря Шейна, а планируемое закрытие — 2026−2027 годы — по данным администрации.
Полигон находится в сложном положении из-за: исчерпания производственных мощностей, высоких затрат на содержание и использования устаревшей техники.
Текущая ситуация характеризуется следующими особенностями: отсутствие возможности расширения существующего полигона, отсутствие новых площадок в районе.
Мусорный полигон в Искитиме функционирует с 1989 года. За время работы объект исчерпал свои ресурсы и требует закрытия для последующей рекультивации территории.