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Пермское УФАС уличило двух перевозчиков в картельном сговоре

Перевозчики заключили антиконкурентное соглашение.

Источник: ФАС

В Пермском крае УФАС выявило заключение двумя организациями антиконкурентного соглашения. Перевозчики приняли участие в торгах по оказанию транспортных услуг медицинскому учреждению.

«Участники торгов заключили соглашение для обеспечения победы одному из них с минимальным снижением цены контракта», — пояснили в краевом ведомстве.

Пермское УФАС привлекло участников картельного сговора к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Перевозчикам ООО «Автобан» и ИП Кенин А. В. назначили штрафы в 157 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.