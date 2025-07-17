Пермское УФАС уличило двух перевозчиков в картельном сговоре

В Пермском крае УФАС выявило заключение двумя организациями антиконкурентного соглашения. Перевозчики приняли участие в торгах по оказанию транспортных услуг медицинскому учреждению.
«Участники торгов заключили соглашение для обеспечения победы одному из них с минимальным снижением цены контракта», — пояснили в краевом ведомстве.
Пермское УФАС привлекло участников картельного сговора к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Перевозчикам ООО «Автобан» и ИП Кенин А. В. назначили штрафы в 157 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.