БЖД приостанавливает часть рейсов на два дня

Причина — плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне Телуша — Савичи, сообщает пресс-служба БЖД.
В эти дни отдельные поезда межрегиональных и региональных линий отменяются или следуют по измененному маршруту.
Так, 23 июля не будут курсировать поезда бизнес-класса № 708 и № 752 по маршруту Минск — Гомель, а также состав № 876/875 Минск — Мозырь. На следующий день, 24 июля, отменяются поезда № 716 Минск — Гомель, № 707, 755 и 757 Гомель — Минск, а также снова № 876/875 Мозырь — Минск.
Для компенсации отмененных рейсов назначены дополнительные составы между Минском и Бобруйском. 23 июля в 19:38 из Минска отправится поезд № 882, а обратно из Бобруйска — в 21:42 (поезд № 881). На следующий день, 24 июля, маршрут повторится: выезд из Минска — в 07:08 (поезд № 886), обратно — в 09:07 (поезд № 887).
Изменения также затронут отдельные поезда региональных линий экономкласса, курсирующие по маршруту Жлобин — Осиповичи. Точные данные по измененному расписанию доступны на официальном сайте Белорусской железной дороги, в приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.