БЖД приостанавливает часть рейсов на два дня

Так, 23 июля не будут курсировать поезда бизнес-класса № 708 и № 752 по маршруту Минск — Гомель, а также состав № 876/875 Минск — Мозырь. На следующий день, 24 июля, отменяются поезда № 716 Минск — Гомель, № 707, 755 и 757 Гомель — Минск, а также снова № 876/875 Мозырь — Минск.