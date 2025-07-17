За пять месяцев года молдавский экспорт сократился более чем на 10%

Упал экспорт товаров в страны ЕС, за январь-май 2025 года он составил 841,3 миллиона долларов США, это на 14% меньше, чем за пять месяцев 2024 года. В общем объеме экспорта это 63% — на 2,6 процентных пункта меньше, чем за январь-май 2024 года.