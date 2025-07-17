За пять месяцев года молдавский экспорт сократился более чем на 10%

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Экспорт товаров из Молдовы за первые пять месяцев 2025 года составил 1334,9 миллиона долларов США, что на 10,5% ниже показателя аналогичного периода 2024 года, сообщили в Нацбюро статистики (НБС).
При этом экспорт молдавских товаров за указанный период составил 1033,1 миллиона долларов США (77,4% от общего объема экспорта), что на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, уточнили в НБС.
Реэкспорт иностранных товаров (после переработки) за январь-май достиг 301,8 миллиона долларов США (22,6% от общего объема экспорта), что на 12,3% меньше, чем годом ранее.
Упал экспорт товаров в страны ЕС, за январь-май 2025 года он составил 841,3 миллиона долларов США, это на 14% меньше, чем за пять месяцев 2024 года. В общем объеме экспорта это 63% — на 2,6 процентных пункта меньше, чем за январь-май 2024 года.
Экспорт товаров в страны СНГ в отчетном периоде составил 86,3 миллиона долларов США, это на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Основными странами назначения экспорта товаров в январе-мае 2025 года были Румыния (27,8% от общего объема экспорта), Турция (13,3%), Чехия (8,9%), Италия (8,7%), Украина (8,3%) и Германия (3,5%), на долю которых пришлось более 70,5% от общего объема экспорта.