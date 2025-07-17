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Количество нижегородцев-банкротов выросло на 38% в 2025 году

Банкротами в Нижегородской области были признаны 2326 физических лиц и индивидуальных предпринимателей за второй квартал 2025 года. Об этом сообщает Федресурс.

Источник: Время

В итоге рост числа банкротств к уровню второго квартала 2024 года составил 38%.

При этом в прошлом году в Нижегородской области были признаны банкротами 7642 физлица и индивидуальных предпринимателя, что 26% больше, чем по итогам 2023 года.

Между тем, спрос на процедуры банкротства со стороны граждан в целом по стране сохраняется, темпы роста стабильны.

Во втором квартале 2025 года стартовали 138,9 тысяч судебных банкротств физических лиц, что на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Кроме того, во втором квартале 2025 года были возбуждены 15,9 тысяч внесудебных банкротств, что на 25,5% больше, чем в первом квартале прошлого года», — говорится в сообщении.