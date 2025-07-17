Аэропорт Симферополя получит дополнительное финансирование от правительства РФ

Аэропорты, расположенные в южной и центральной частях России, включая симферопольский, получат дополнительную поддержку от государства. Об этом стало известно из заявления премьер-министра России Михаила Мишустина.
Правительство продолжает поддерживать аэропорты в центральных и южных регионах, где действуют временные ограничения на полеты. Для этого дополнительно выделено более 6 миллиардов рублей. Ранее на эти цели уже направили около 27 миллиардов рублей.
Финансирование идет на оплату труда, сохранение коллективов и развитие аэродромной инфраструктуры в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Симферополе. Государственная поддержка помогает сохранять работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение.