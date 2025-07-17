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Аэропорт Симферополя получит дополнительное финансирование от правительства РФ

Аэропорты юга и центра получат дополнительно более 6 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты, расположенные в южной и центральной частях России, включая симферопольский, получат дополнительную поддержку от государства. Об этом стало известно из заявления премьер-министра России Михаила Мишустина.

Правительство продолжает поддерживать аэропорты в центральных и южных регионах, где действуют временные ограничения на полеты. Для этого дополнительно выделено более 6 миллиардов рублей. Ранее на эти цели уже направили около 27 миллиардов рублей.

Финансирование идет на оплату труда, сохранение коллективов и развитие аэродромной инфраструктуры в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Симферополе. Государственная поддержка помогает сохранять работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение.

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