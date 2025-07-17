В Нижнем Новгороде построят ещё 2 новых станции метро

Сейчас специалисты заняты прокладкой туннелей, соединяющих площади Горького, Свободы и Сенной. Уже в следующем году планируется открыть две станции метро. Кроме того, будет развиваться Сормовско-Мещерская линия: ее продлят от станции «Буревестник» до станции «Сормовская».
В рамках программы комплексного развития транспортной системы Нижнего Новгорода до 2030 года предусмотрено расширение Автозаводской линии метро от станции «Парк культуры». Городская администрация планирует возвести две новые станции — «Мончегорская» и «Юго-Западная».