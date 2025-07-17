Дополнительные «Ласточки» запустят между Минском и Москвой

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник встретился с гендиректором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщили в пресс-службе белорусского посольства.
В дипмиссии рассказали, что в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.
Рогожник и Белозеров обсудили также возможность расширения пассажирских и грузовых перевозок, модернизацию железнодорожной инфраструктуры в портах и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Минск.
«Достигнута договоренность о запуске дополнительных поездов “Ласточка” между столицами Беларуси и России», — отметили в пресс-службе.
Посол поблагодарил российскую сторону за организацию проекта «Поезд памяти», который прошел на территории двух стран с 20 июня по 5 июля 2025 года.
Ранее в ноябре прошлого года стало известно о запуске дополнительной дневной пары скоростных поездов «Ласточка» между столицами Беларуси и России на выходные дни.