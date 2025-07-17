Петр Токмак: Самара готова к отопительному сезону на 58%

По словам чиновника, особых сложностей в подготовке к отопительному сезону не возникает, все проходит в рабочем режиме. В соответствии с новыми требованиями паспорт готовности должен быть до 15 ноября. До этой даты должны быть готовы все потребители тепловой энергии: многоквартирные дома, теплоснабжающие и теплосетевые организации. Контроль за ходом подготовки к отопительному сезону ведется на уровне регионального штаба, сформированного при правительстве Самарской области.