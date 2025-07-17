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На строительство Большого Смоленского моста займут 15 млрд рублей

Санкт-Петербург запросил казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей на строительство Большого Смоленского моста. Как отметили в пресс-службе Смольного, эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной сети города.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. В повестке были заявки от субъектов на получение кредитов, среди них была и петербургская.

«Эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры СанктПетербурга. Реализуется уникальный мегапроект XXI века — с сохранением гармоничного архитектурного ансамбля города», — заявил господин Беглов.

Власти Петербурга уже получили положительные заключения всех федеральных органов исполнительной власти и организаций о соответствии инфраструктурного проекта установленным требованиям.

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