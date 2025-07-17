Опасный сыр с белой плесенью нашло Роскачество и предупредило волгоградцев

Эксперты Роскачества предупредили жителей Волгограда и других городов о возможной опасности при употреблении сыра с белой плесенью некоторых торговых марок.
В ходе масштабной проверки были протестированы образцы продукции от брендов «ВкусВилл», «Городецкая сыроварня», «Егорлык молоко», Schonfeld, Treville, Vitalat, Metro Chef и других. У нескольких из них выявили присутствие кишечной палочки — условно-патогенной микрофлоры, которая не должна содержаться в пищевых продуктах и указывает на нарушение санитарных норм на этапе производства или фасовки.
Также эксперты обратили внимание на другие нарушения. Например, французский сыр «Fromager d"Affinos Excellence» продавался без обязательной маркировки: на упаковке отсутствовали срок годности, дата изготовления и информация об импортере. Еще у семи образцов сыра — «Городецкой сыроварни», «Нормандии», «Атона», Montarell, White Cheese from Zhukovka, Treville и Natura selection — в составе не было указано наличие плесени Geotrichum candidum, хотя лабораторные исследования подтвердили ее присутствие. Хотя этот вид плесени считается безопасным и часто используется в производстве плесневых сыров, его скрытие от потребителя нарушает требования законодательства.
Кроме того, специалисты зафиксировали расхождения в заявленном и реальном содержании белка и жира у сыров Schonfeld и Treville соответственно. При этом ни в одном из образцов не было найдено признаков фальсификации — все продукты изготовлены из натурального молока, а также в них не выявлены антибиотики, консерванты и иные опасные добавки. Волгоградцев призывают быть внимательными при выборе сыров с плесенью и отдавать предпочтение проверенным и безопасным брендам.