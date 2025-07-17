Опасный сыр с белой плесенью нашло Роскачество и предупредило волгоградцев

Кроме того, специалисты зафиксировали расхождения в заявленном и реальном содержании белка и жира у сыров Schonfeld и Treville соответственно. При этом ни в одном из образцов не было найдено признаков фальсификации — все продукты изготовлены из натурального молока, а также в них не выявлены антибиотики, консерванты и иные опасные добавки. Волгоградцев призывают быть внимательными при выборе сыров с плесенью и отдавать предпочтение проверенным и безопасным брендам.