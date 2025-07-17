ЛДПР в Калининградской области предлагает увеличить выплаты многодетным

Как пояснил депутат областного Заксобрания, координатор местного реготделения партии Евгений Мишин, в настоящий момент многодетные семьи калининградцев получают 400 тысяч рублей из областного и 200 тысяч рублей из городского бюджетов. Однако для улучшения жилищных условий этих средств калининградцам недостаточно.
По словам парламентария, новая партийная инициатива отвечает государственной политике в сфере демографии и установкам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на комплексную поддержку семей с детьми. Именно поэтому вопрос о выплатах многодетным требует особого внимания, почеркнул Мишин.
После подготовки пакета законодательных инициатив, усиливающих меры господдержки, депутат от ЛДПР планирует обсудить его реализацию с властями региона.
Федеральный политолог Анна Федорова отметила системную работу калининградского отделения ЛДПР по поддержке многодетных.
«Депутат Евгений Мишин сочетает адресную помощь семьям ─ юридическое сопровождение, помощь в оформлении документов и льгот ─ с разработкой конкретных законодательных инициатив», ─ пояснила эксперт.
По оценке Федоровой, такой подход позволяет ЛДПР эффективнее решать проблемы, волнующие семьи с детьми.