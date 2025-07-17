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В Воронеже пройдут испытания электробуса

Он может выйти на воронежские улицы уже в конце августа — начале сентября.

В четверг, 17 июля, на заседании регионального министерства по регулированию тарифов сообщили о планируемых в недалеком будущем испытаниях электробусов. Об этом сообщил промышленности и транспорта Максим Захаров. В частности, протестируют ночную зарядку.

— В случае, если испытания пройдут успешно, проект сможет получить дальнейшее развитие, — добавил замминистра.

При условии успешного исхода испытаний есть шанс, что электробусы выедут на улицы Воронежа уже в конце августа — начале сентября.

Но это пока планы. Реальность же, напомним, такова: с 21 июля стоимость проезда в общественном транспорте возрастет до 37−40 рублей.