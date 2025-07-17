«ЭкоСтройРесурс» отреагировал на информацию о банкротстве

Компания «Компаньон-Самара» обратилась в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области. Заявление было подано 16 июля 2025 года, мы писали.
«ЭкоСтройРесурс» ответил на заявление и отметил, что рассматривает данный иск как политическое давление, которое не отражает реальное финансовое состояние компании.
«ЭкоСтройРесурс» заявил, что сумма требований не велика. Финансовых признаков банкротства нет. Компания активно взыскивает крупные суммы дебиторской задолженности. Бывшим контрагентам выплаты идут регулярно.