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«Белавиа» с 8 октября открывает рейсы на остров Хайнань

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» с 8 октября открывает прямые рейсы на остров Хайнань по маршруту Минск — Санья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: Аргументы и факты

Санья — главная курортная жемчужина Хайнаня. Мягкий тропический климат, чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и богатая флора делают направление привлекательным для любителей отдыха и экзотики.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю (по средам) на широкофюзеляжном воздушном судне Airbus A330−200.

Вылет из Минска запланирован на 4.40, прибытие в Санью — в 20.00. Обратный рейс из Саньи — в 22.00, прибытие в Минск — в 4.20 (следующего дня).

Время для всех аэропортов указано местное. Цена билетов стартует от Br1325 в одну сторону и Br2162 туда-обратно. Продажи уже стартовали.