«Белавиа» с 8 октября открывает рейсы на остров Хайнань

Санья — главная курортная жемчужина Хайнаня. Мягкий тропический климат, чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и богатая флора делают направление привлекательным для любителей отдыха и экзотики.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю (по средам) на широкофюзеляжном воздушном судне Airbus A330−200.
Вылет из Минска запланирован на 4.40, прибытие в Санью — в 20.00. Обратный рейс из Саньи — в 22.00, прибытие в Минск — в 4.20 (следующего дня).
Время для всех аэропортов указано местное. Цена билетов стартует от Br1325 в одну сторону и Br2162 туда-обратно. Продажи уже стартовали.