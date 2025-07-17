В Калининградской области завершается ремонт трех дорог

В рамках проекта полностью завершен ремонт трех участков дорог — «Ушаково — Светлое», «Садовое — Красноярское — Маяковское» и «Липовка — Каштаново — Громово» общей протяженностью порядка 30 километров.
Еще семь дорог находятся в высокой степени готовности (более 70% выполнения работ). До конца июля планируется завершить ремонт участка «Пирогово — Рожково» (выполнено около 95%). Остальные ремонты дорог будут завершены до сентября-октября текущего года.
Три дороги — «Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево», «Ладушкин — Корнево — Донское» и «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» — переходят на следующий год.
Продолжается строительство Северного обхода Калининграда. Проводятся работы на 16 мостах, из них 3 уже завершены. В Калининграде возводится новый автодорожный мост через реку Преголю рядом с двухъярусным мостом.
Полностью завершен капитальный ремонт пяти автобусных остановок в поселках Пограничном, Тимофеевке, Быстрянке, Рожково и Пограничное.
В целях безопасности на трассе «Калининград — Борисово — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман» завершается установка освещения в 27 поселках длиной более 130 км. Пяти муниципалитетам выделены средства на обустройство пешеходных переходов, светофоров и барьерных ограждений.
На 2025 год по нацпроекту запланирован ремонт 139 километров дорог и около 310 погонных метров мостов, а также выделено 430 млн рублей на мероприятия по безопасности дорожного движения.