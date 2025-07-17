Беларусь построит комбинат, который есть не в каждой стране

Глава Минлесхоза отметил, что уже практически определена площадка под новые мощности. Так, предложено построить производство на севере Могилевской области или на границе Могилевской и Витебской областей. На том основании, что в этом регионе сосредоточены востребованные ресурсы: ольха и береза. Предположительно предприятие с привлечением иностранного капитала построят в Дубровно Витебской области в течение пяти лет.