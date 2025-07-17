Беларусь построит комбинат, который есть не в каждой стране

В Министерстве лесного хозяйства сказали о строительстве в Беларуси комбината, который есть не в каждой стране, пишет БелТА.
В частности, министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал о строительстве в Беларуси нового целлюлозно-картонного комбината.
Глава ведомства подчеркнул, что проблему переизбытка в республике низкотоварной древесины можно решить только построив еще одно большое деревообрабатывающее предприятие типа Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
— Правительство этой темой сейчас плотно занимается. Такой комбинат будет построен, — прокомментировал Кулик.
Глава Минлесхоза отметил, что уже практически определена площадка под новые мощности. Так, предложено построить производство на севере Могилевской области или на границе Могилевской и Витебской областей. На том основании, что в этом регионе сосредоточены востребованные ресурсы: ольха и береза. Предположительно предприятие с привлечением иностранного капитала построят в Дубровно Витебской области в течение пяти лет.
— Это будет серьезный целлюлозно-картонный комбинат, которых единицы — не в каждой стране такое есть, — подчеркнул министр.
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