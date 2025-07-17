Минобр Калининградской области начал сотрудничать с СПбГУ

Министерство образования Калининградской области и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. В планах — обеспечить наш регион кадрами, готовить школьников в части углубленного изучения отдельных предметов. Сотрудничество предусматривает проведение образовательных интенсивов, мастер-классов и других занятий для обучающихся школьных кванториумов и Школы-интерната лицея-интерната.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, подписи под документом поставили министр образования Светлана Трусенева и первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.
Также планируется, что университет будет привлекать преподавателей образовательных организаций Калининграда в программы магистратуры, программы повышения квалификации и профпереподготовки.