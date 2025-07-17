— Ключевое конкурентное преимущество GigaChat — это глубокое понимание российского контекста и менталитета. Языковая специализация здесь играет ключевую роль. GigaChat с самого начала разрабатывался для работы с русским языком во всей его сложности — от профессиональной терминологии до культурных подтекстов. Западные модели — даже те, что хорошо понимают русский язык, — часто не улавливают культурные нюансы, специфику нашего законодательства, особенности ведения бизнеса в России. GigaChat обучен на релевантных для нашего пользователя источниках, знает российские реалии и выстраивает логические цепочки, которые соответствуют нашему способу мышления и решения задач.