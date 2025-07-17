Минюст ответил на жалобы о массовой блокировке счетов казахстанцев

Казахстанцы стали массово жаловаться в партию «Ак жол» на то, что их банковские счета полностью блокируют, если у них есть долги по налогам, штрафам, коммунальным платежам или другим обязательствам. Депутаты считают, что это явное нарушение прав граждан и судебные исполнители должны блокировать лишь сумму долга на счету. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев в ответе на их запрос заявил, что эта информация не соответствует действительности.