Минюст ответил на жалобы о массовой блокировке счетов казахстанцев

Депутаты утверждали, что если на счету казахстанца есть 300 тыс. тенге, а его долг составляет 50 тыс. тенге, то банки блокируют всю сумму, а именно 300 тыс. тенге. В итоге граждане даже не могут покрывать повседневные нужды.
На это Сарсембаев ответил, что законодательство допускает арест только с санкции прокурора в пределах взыскиваемой суммы — с учетом долга, исполнительской санкции, расходов и оплаты услуг частного судебного исполнителя.
По его словам, в каждом постановлении судебного исполнителя обязательно указывается конкретная сумма, на которую налагается арест. Эта сумма передается в банки через автоматизированную систему, и банки блокируют средства строго в пределах указанной суммы. Эти положения закреплены как в законах «О банках», «Об исполнительном производстве», так и в приказе Минюста.
Министр также отметили, что практика полной блокировки счетов была прекращена еще после обсуждения проблемы на правительственном часе в марте 2022 года. Это подтвердила Ассоциация финансистов Казахстана.
Депутаты также утверждали, что после погашения долга разблокировка счета может занять у судебного исполнителя 2−3 дня, пока он проверит факт оплаты. А если блокировка происходит в выходные, праздничные дни или, когда гражданин находится за границей, это еще больше усложняет ситуацию.
Сарсембаев также отвергает это. По его информации, если долг погашается через мобильное приложение банка, арест на счет снимается автоматически — в течение 30 минут. Кроме того, в случае полного исполнения обязательств судебный исполнитель обязан в течение суток вынести постановление о прекращении производства и направить его в соответствующие органы.