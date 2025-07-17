В Перми открылась новая площадка бизнес-инкубатора

Новую площадку для креативного направления Пермский бизнес-инкубатор открыл на ул. Максима Горького, 27.
Ее резидентами могут стать авторы креативных проектов, основанных на прикладном творчестве: это могут быть декоративно-прикладное искусство, создание и производство одежды, аксессуаров, предметный дизайн и другие направления. Чтобы присоединиться к работе новой площадки, предприниматели могут оставить заявку здесь.
В новом пространстве есть семь офисов для работы резидентов, рассчитанных на штат от двух до пяти человек, несколько складских помещений и коворкинг на шесть рабочих мест, оборудованы зона мастер-классов на 20 человек и лекторий на 25 человек — здесь могут проводить мероприятия как резиденты, так и любые представители креативных индустрий. Также организованы несколько зон экспо — витрины, рейлы и стеллажи для размещения продукции.
В число резидентов уже вошли модный бренд одежды и аксессуаров «РАСЕНА»; пространство для креативных людей, предпринимателей и молодежи «КУЛЬТУРИУМ»; студия керамики Ольги Захаровой; сообщество творцов современного искусства «Точка сборки»; съедобный мох «Пермский коралл» и коми-пермяцкие чаи от Максима Чугайнова.