В Перми открылась новая площадка бизнес-инкубатора

В новом пространстве есть семь офисов для работы резидентов, рассчитанных на штат от двух до пяти человек, несколько складских помещений и коворкинг на шесть рабочих мест, оборудованы зона мастер-классов на 20 человек и лекторий на 25 человек — здесь могут проводить мероприятия как резиденты, так и любые представители креативных индустрий. Также организованы несколько зон экспо — витрины, рейлы и стеллажи для размещения продукции.